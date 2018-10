Si avvicina l'appuntamento con la 44° Carsolina Cross

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

44° EDIZIONE DELLA CARSOLINA CROSS DOMENICA 11 NOVEMBRE L' evento organizzato dalla Trieste Atletica per il quinto anno consecutivo sarà una delle prove indicative per selezionare gli atleti che rappresenteranno l'Italia ai Campionati Europei di Corsa Campestre 2018 che si svolgeranno il 9 dicembre a Tilburg (Olanda) Un appuntamento da non perdere. Domenica 11 novembre, si svolgerà l'attesa Carsolina Cross, diventata, anno dopo anno, una classica del panorama nazionale della corsa campestre. L' evento, organizzato dalla Trieste Atletica si svolgerà sul percorso allestito all' interno dell'Aerocampo di Prosecco ( Trieste ), ed accoglierà atleti provenienti da tutto lo stivale. Infatti per il quinto anno consecutivo la competizione ospitata sul Carso triestino sarà valida come prima prova indicativa di selezione per gli atleti che mirano ad indossare la casacca azzurra agli Europei, che si svolgeranno il 9 dicembre a Tilburg (Olanda). La seconda gara, valida come prova di qualificazione alla rassegna continentale, si terrà Domenica 25 novembre quando a Osimo (Ancona) avrà luogo la 6° Edizione del Cross Valmusone. Anche quest'anno non mancheranno le novità che alzeranno ancora di più il livello agonistico della gare in programma all'AeroCampo. Infatti sui prati triestini giungeranno i migliori talenti provenienti dalla Slovenia che proprio a Prosecco gareggeranno anch'essi per giocarsi una maglia in vista dell'appuntamento olandese. La seconda novità è rappresentata dal “cross corto” di 2km, che alle 14 vedrà sfidarsi gli atleti che sognano di far parte della staffetta mista di Tilburg. Alla manifestazione triestina le gare più attese, in ottica Europei e dedicate alle categoria allievi/junior e promesse/senior si svolgeranno a partire dalle 11.30. Ma giornata sarà aperta dalle categorie Master e da quelle giovanili (esordienti-ragazzi-cadetti), che dalle 9.30 si daranno battaglia sempre presso l'area adiacente al Campo Ervatti. Emanuele Deste

