Faggiotto vince il Premio fedeltà al lavoro e progresso economico 26 giugno 2018

Lo scorso 26 giugno 2018 si è svolta presso l'Hotel Savoia a Trieste - con la presenza delle autorità della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste nonché i rappresentanti delle Forze Armate e dell'imprenditoria in generale - la consegna dei Premi della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico 2018 istituiti dalla Camera di Commercio Venezia Giulia presieduta dal dott. Antonio Paoletti. Un Premio Speciale è stato attribuito a Giuseppe Faggiotto con la seguente motivazione: Giuseppe Faggiotto, oggi Pasticcere e Maitres Chocolatiere conosciuto in tutta Italia e all’estero, inizia la sua storia a 14 anni a Taormina, come praticante in una famosa pasticceria della città e fa l’apprendista fino ai 20 anni. Diventa quindi imprenditore e raggiunge il successo quando rileva la storica Pasticceria Peratoner a Pordenone. La passione per la pasticceria è accompagnata dalla passione per il cioccolato che lo porta alla scoperta dei migliori prodotti e ad apprendere i segreti dei grandi Maitres Chocolatieres. Faggiotto, dal carattere carismatico, partecipa a trasmissioni televisive e collabora con le scuole alberghiere di Friuli Venezia Giulia e Veneto. E’ stato ideatore e promotore del ChocoFest, festival del Cioccolato di Gradisca d’Isonzo. L'enorme passione di Faggiotto per il suo lavoro lo porta all’acquisizione dello storico Caffè degli Specchi di Trieste che, dal 2012, guida con l’entusiasmo e la passione che da sempre lo contraddistinguono. Oggi il Caffè degli Specchi, oltre a mantenere intatta la sua tradizione di caffè storico, è diventato la seconda casa Peratoner. Clienti triestini e turisti da tutto il mondo visitano ogni giorno lo storico Caffè. L’ente camerale è onorato di assegnare al sig. Faggiotto un premio speciale quale riconoscimento ad una persona che con il suo impegno ha consentito alla città di Trieste di conservare un locale di importanza storica come il Caffè degli Specchi.