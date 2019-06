Precompilata 2019, l’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con le biblioteche civiche del Comune di Trieste, organizza alcuni incontri informativi per spiegare ai cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata: cosa fare, come ricevere assistenza e tutte le novità del 2019. Durante gli incontri verranno fornite le indicazioni per la presentazione del modello 730, illustrate le modalità per accedere all’area riservata del sito web dell’Agenzia e simulato l’invio di una dichiarazione. Successivamente i partecipanti potranno rivolgere dei quesiti al fine di chiarire eventuali dubbi. Calendario degli appuntamenti:

-martedì 4 giugno, ore 17:00 Emeroteca Fulvio Tomizza Piazza Attilio Hortis, 4

- giovedì 6 giugno, ore 17:00 Biblioteca Quarantotti Gambini Via delle Lodole, 6 e 7/a

Gli incontri avranno una durata di 2 ore circa. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.