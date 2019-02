L'AIESEC cerca volontari a Trieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Si riaprono le selezioni per entrare a far parte del comitato locale di AIESEC Trieste, la più grande organizzazione giovanile globale Under 30. L'associazione nasce nel 1948, in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, con l’obiettivo di portare la pace e sviluppare il potenziale umano, infatti, vuole contribuire allo sviluppo dei 127 paesi in cui opera impegnandosi a creare opportunità di volontariato e tirocinio all’estero, per portare cooperazione e comprensione tra le varie culture. Il programma cardine attraverso cui si sviluppano gli scopi dell'associazione è “Global Volunteer” che prevede l’organizzazione di progetti di volontariato all'estero che danno la possibilità agli studenti di partire e vivere un’esperienza di crescita personale, mettendosi alla prova in un ambiente internazionale e stimolante, portando un impatto sociale. Dall’altro lato, ogni anno AIESEC si impegna anche a creare progetti di volontariato con scuole, associazioni ed enti no profit in Regione, accogliendo ogni anno più di 100 volontari da tutto il mondo che decidono di svolgere un progetto in Friuli-Venezia-Giulia. L’esperienza in AIESEC offre ai giovani un percorso strutturato di apprendimento attraverso cui ognuno può acquisire competenze trasversali quali il team work, time management, gestione di un team, organizzazione di campagne e strategie Marketing, gestione contabile e delle risorse umane e le cosiddette selling skills. Se stai cercando di attivare il tuo potenziale e contribuire ad un cambiamento positivo nel mondo, allora questa è l’esperienza che fa per te. I posti disponibili sono 20, tutti gli interessati che vogliono prendere parte alle attività di AIESEC sono invitati a mandare la loro candidatura al linkhttps://www.aiesec.it/entra-in-aiesec/ entro il 9 Marzo .