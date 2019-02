Duino, al via il progetto "Walking Running Bike 2019"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il Carso e in particolare il territorio di Duino Aurisina, offrono numerose possibilità per praticare sport all’aria aperta e trascorrere il tempo libero a contatto con la natura. Il Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina nell’ottica di sostegno allo sport sano e in sinergia con le associazioni presenti sul territorio, vuole promuovere iniziative per far apprezzare il mondo della corsa, della bici e della camminata e i luoghi in cui si svolgono in abbinamento allo stand espositivo.

L'evento domani 15 febbraio

Ne parleremo venerdì 15 febbraio alle ore 17.00, Padiglione B, alla presentazione del progetto "WRB - Walking Runnig Bike 2019". Il progetto è promosso dall'amministrazione comunale di Duino Aurisina. Interverranno Massimo Romita Assessore al Turismo, Sport ed Ambiente del Comune di Duino Aurisina, Tommaso De Mottoni Asd S1 della "Corsa della Bora", Daniela Cola della "Corsa della Conad", Sandro Canonici dell'associazione sportiva dilettantistica Alabarda bike, La Randonee della Giulia, Dario Stolfa della ASD Sk Devin, per la "Passeggiata" Mirko Skabar, Marko Pahor per la "Marcia sul Kohisce", Fabio Carini, ASD Miramar - La Miramar, Enzo de Lucia della Corsa delle Generali. Modera l'incontro Stefano Martucci del Consorzio Promotrieste