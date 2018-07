Alma Pallacanestro: Lorenzo Baldasso ceduto in prestito all’Aurora Basket Jesi

Alma Pallacanestro Trieste comunica che l’atleta Lorenzo Baldasso è stato ceduto in prestito all’Aurora Basket Jesi per la stagione 2018/2019.

Guardia di 192 centimetri classe 1995, Baldasso ha vestito i colori biancorossi per tre stagioni: arrivato nel 2015/2016, ha concluso l’ultimo campionato con 7.4 punti in 18 minuti di media, tirando con il 45% da tre punti. Dopo le esperienze a Moncalieri, Torino e Matera, la sua parentesi biancorossa si è conclusa con la promozione in Serie A1, in un campionato dove il buon “Lollo” ha recitato un ruolo importante nel reparto esterni. L’atleta, che ha attualmente un contratto in essere con Alma Pallacanestro Trieste fino al 2021, disputerà quindi la prossima stagione nelle Marche, dove potrà ritagliarsi il suo spazio nelle rotazioni del team jesino.

«Salutiamo Lorenzo - queste le parole dell’Amministratore Delegato Gianluca Mauro -, un ragazzo che abbiamo potuto apprezzare durante questi anni di militanza con noi. Gli auguro solamente il meglio per questa stagione e, ovviamente, lo seguirò con un occhio particolare, come tutti gli atleti che sono sotto contratto con noi».