The Hop Store riapre in centro con oltre 100 birre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Lo storico pub Hop Store di via Costalunga ha chiuso i battenti ad aprile di quest'anno, ma solo per riaprire, completamente rinnovato, in via Venezian 24/a.

In occasione dell'inaugurazione sono state svelate le prime 100 birre in bottiglia. “Quello che ci siamo portati dietro dal nostro vecchio Hop Store –spiega la proprietaria e cuoca Cinzia Verdelli – e a cui non vogliamo rinunciare sono i nostri panini casalinghi XL e le porzioni abbondanti dei nostri piatti. Ma in questa nuova sede saremo anche aperti a pranzo con menu del giorno e piatti dedicati, per andare in contro alle esigenze degli uffici della zona”. Marco Cresevich, il giovane esperto di birre dell'Hop Store, racconta di birre che arrivano da birrifici di tutto il mondo.

Birrifici a chilometro zero

“Non solo l'Irlanda e l'Inghilterra, ma da tutta Italia, da Olanda, Belgio, Nuova Zelanda, Norvegia, Danimarca, Sri Lanka. Ovviamente non ci siamo dimenticati dei birrifici a chilometri zero! Nella nostra selezione anche i birrifici Foglie d'Erba di Forni di Sopra, Reservoir Dogs di Nova Goriza, Begov al confine tra Slovenia e Austria, Garlatti Costa, nell'udinese. E infine le scelte più particolari, come il Piccolo Birrificio Clandestino o The Flying Dutchman, il birraio nomade che produce ogni volta in un posto diverso d'Europa”.

Una specialità – tutta da assaggiare – saranno le “HOPS!”, le pepite alla birra, realizzate con ingredienti semplici, ma con un tocco di sapore in più. Infine, nuova anche l'immagine dell'Hop Store, un logo dove un luppolo stilizzato si sostituisce alle “o” e diventa, come sarà per il nuovo pub, il protagonista assoluto.

Gallery