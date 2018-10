"Domenica di carta", tutti all'Archivio di Stato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Nel corso dell'apertura straordinaria di domenica 14 ottobre, verrà allestita a cura dell'Archivio di Stato di Trieste la mostra documentaria: "Trieste ai tempi di Maria Teresa d'Austria". Verrà inoltre presentato e proiettato il documentario "Maria Teresa - Illuminata Sovrana Europea" che si pone l’obiettivo di decifrare la dimensione storica di una delle figure più preminenti d'Europa nel Settecento. Maria Teresa d’Asburgo è stata la prima donna a salire sul trono di Carlo V, riuscendo a cambiare per sempre il volto dell’Impero asburgico. Il regista del documentario Marco Manin, che firma anche la sceneggiatura e i testi, ha voluto ripercorrere ed esplorare i luoghi storici della città legati alla figura lungimirante dell’Imperatrice. Le riprese realizzate per il documentario sono state fatte in luoghi esclusivi a Vienna, città natale dell’Imperatrice, Klosterneuburg, a Trieste e nell’entroterra, nonché a Gorizia. Protettrice delle arti, amatissima dai suoi sudditi, ancora oggi Maria Teresa è, nei paesi che fecero parte dell’Impero asburgico, sinonimo di buon governo ed equilibrio. Orari: ore 10.00 presentazione della mostra "Trieste ai tempi di Maria Teresa d'Austria" ore 11.00 proiezione del film-documentario "Maria Teresa - Illuminata Sovrana Europea" ore 17.00 presentazione e proiezione del film-documentario con la presenza dell'autore Marco Manin