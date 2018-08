La costa istriana come al tempo degli Asburgo (foto)

Esisteva un tempo in cui Trieste era collegata con il mare Adriatico giornalmente. Vaporetti di ogni tipo, viaggiavano dalle rive alla valle di Augusto di Lussinpiccolo, oppure all'ombra dell'Arena di Pola, fino a spingersi oltre, verso Zara e Spalato. Oggi non possiamo dire che sia lo stesso, ma grazie al servizio della flotta siciliana Liberty Lines e alla presenza della Direzione Infrastrutture della Regione Fvg, raggiungere Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo non è più solamente un segno del passato.

Questa mattina abbiamo fatto un viaggio da Trieste a Parenzo e ritorno, passando per Pirano. Numerosi i viaggiatori che alle diverse fermate si sono presentati all'imbarco. Il novanta per cento dei passeggeri che s'imbarcano a Pirano e diretti a Trieste sono turisti stranieri. Giovani con gli zaini, in viaggio, molte famiglie, coppie e viaggiatori in solitaria.

Nell'ultimo mese sono stati oltre 2000 i passeggeri che sono arrivati a Trieste grazie all'aliscafo "Fiammetta". L'atmosfera a bordo è stata quella riconducibile agli spostamenti in mari diversi, come l'Egeo o il Tirreno. L'aliscafo in un'ora e mezza arriva a Parenzo e in altrettanti minuti riporta i passeggeri a Trieste; certamente un'ottima soluzione per chi ad esempio vuole percorrere la ciclovia Parenzana da o verso Trieste.

Non saranno i tempi dell'Impero asburgico ma è già molto.

