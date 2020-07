Amazon Music Unlimited: approfitta del periodo promozionale gratuito

Un fantastico servizio premium di musica digitale firmato Amazon che ti consente di accedere a più di 60 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio, inoltre è possibile riprodurre online o scaricare brani per l'ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie: stiamo parlando di Amazon Music Unlimited.

Come funziona

Cosa aspetti a provarlo? I clienti Amazon che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited, e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, possono ora usufruire di un periodo promozionale gratuito pari a 3 mesi (offerta valida fino al 21 luglio). Terminato il periodo della promozione, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited tornerà automaticamente al costo standard di 9,99 € al mese. Se però si desidera cancellare questo rinnovo automatico basterà entrare nell'applicazione su smartphone o nel sito Amazon e terminare l'abbonamento al servizio. L'offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta.

Ricordiamo infine che i clienti che beneficiano di questa offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.

