"500 metri di libertà", ecco la pagina web che calcola l'area in cui puoi fare attività motoria

"L'ho realizzata sperando che sia utile, senza fini di lucro o altre strane motivazioni. L'uso è puramente ludico e informativo". A parlare è Max Jurcev, ideatore della pagina web dove da ieri 16 aprile è possibile calcolare (con un margine di errore di alcuni metri) il raggio di 500 metri di distanza dalla propria abitazione, entro i quali è consentita, come chiarito dalla Prefettura di Trieste, l'attività motoria.

La pagina è diventata per così dire virale a causa delle migliaia di condivisioni e messaggi whatsapp in cui è stato diffuso il link alla piattaforma ed è diventata uno strumento utile per i molti triestini che, negli ultimi giorni, chiedevano di chiarire il concetto di prossimità inizialmente utilizzato nel testo del Dpcm del 10 aprile. "All'inizio segnava un po' meno - scrive Jurcev sul suo profilo Facebook -. L'ho corretta controllando non su Google, ma sulla carta tecnica regionale del FVG. Ora segna pochi metri in meno del giusto".

Jurcev puntualizza che "l'uso dello strumento è puramente ludico e informativo" e aggiunge che "in altre regioni o addirittura in certi comuni del FVG il raggio permesso è inferiore a 500 metri. Se volete uno strumento più versatile, ci sono varie App in giro. Dal punto di vista informatico - conclude - è tutto trasparente, quindi copiate pure, io sono per l'open source". Insomma, un'applicazione che in pochissimo tempo ha riscosso un successo forse inaspettato ma che è, con ogni probabilità, frutto anche della speranza dei molti triestini di poter tornare alla normalità il prima possibile.