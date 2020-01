Migliori gelaterie d'Italia: due coni per Jazzin e Soban, menzione per Zampolli

Ci sono solo Soban e Jazzin nella lista delle rivendite di gelato triestine premiate dalla guida 2020 del Gambero Rosso, giunta quest'anno alla sua quarta edizione e che conferisce l'ambito riconoscimento a chi si distingue nel panorama del dolce più amato dai bambini. La "pallina" dell'esercizio di via Cicerone 10 ha conquistato i giudici che le hanno assegnato due coni su tre nella speciale classifica. Stesso risultato anche per Jazzin, la gelateria di via del mercato vecchio. "Solo" una menzione infine per la storica gelateria Zampolli.

Il commento dei Soban

"È stata una bella sorpresa, a due anni e mezzo dall'apertura - ha dichiarato Chiara Soban che gestisce il punto vendita triestino -. Sono felicissima di aver raggiunto questo obiettivo e spero in un futuro di raggiungere i tre coni come i miei fratelli". I Soban infatti gestiscono anche la gelateria di Valenza che quest'anno ha riconfermato l'ambito riconoscimento ottenuto nel 2019. "Siamo felicissimi, oggi abbiamo di che festeggiare! Grazie grazie" così il post sulla pagina ufficiale della gelateria piemontese.

Jazzin riconfermata per il terzo anno

La gelateria Jazzin viene inserita per il terzo anno consecutivo nella lista delle migliori gelaterie d'Italia. Una bella soddisfazione per i titolari. Nelle altre storiche gelaterie triestine non sembra esserci traccia di premi o riconferme. Nessuna nuova rivendita di gelato presente a Trieste è riuscita infatti ad entrare nella lista delle 50 più apprezzate, né tantomeno ad ottenere i due coni come fatto invece dai Soban. Per quanto riguarda invece la regione, gli ambitissimi tre coni sono andati invece a Udine e a Cordenons, rispettivamente alla Fiordilatte di via Cividale e a L'Insolito gelato del comune in provincia di Pordenone.