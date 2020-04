Fede religiosa, semantica e linguaggio dei segni: gli auguri di Pasqua della giunta (VIDEO)

C'è chi come Carlo Grilli considera anche chi non può sentire, chi come Lorenzo Giorgi rivolge un pensiero alla "prima linea", chi legge un pensiero particolare ed infine chi va a braccio. Sono gli auguri pasquali degli esponenti della giunta guidata dal sindaco Roberto Dipiazza che compaiono in un video realizzato dal Comune di Trieste ed inviato alla stampa ieri in tarda serata. Un modo come un altro per dimostrare vicinanza ai triestini costretti a casa dall'emergenza CoViD-19 e per lanciare un messaggio di speranza.

Giorgio Rossi rivolge un pensiero ai giovani, Angela Brandi e Luisa Polli rimarcano l'aspetto sacro della Pasqua cristiana ed il leghista Paolo Polidori si lascia andare ad esercizi di semantica parlando di rinascita; poi il sindaco Dipiazza che rivolge un augurio a tutti i cittadini e che conclude il suo messaggio con il consueto ed orgoglioso cavallo di battaglia del "Viva Trieste e viva l'Italia".