Dieci anni senza Lelio Luttazzi, l'anima swing di Trieste (VIDEO)

In un periodo contrassegnato dalla crisi economica innescata dal CoViD, l'appello per visitare Trieste potrebbe giungere da una vecchia canzone in dialetto cantata da Lelio Luttazzi, il grande artista triestino di cui ricorre oggi 8 luglio il decimo anniversario della sua scomparsa. Ritornato nella sua città per viverci gli ultimi anni della sua vita, Luttazzi non aveva mai dimenticato Trieste e l'ultimo periodo l'aveva vissuto in un appartamento di palazzo Pitteri, in piazza Unità. Il video che pubblichiamo al fine di omaggiare la memoria dell'indimenticato cantante triestino è "Ritorno a Trieste", brano scritto da Luttazzi ed eseguito nel 1969 in una delle puntate della celebre trasmissione "Doppia coppia".