Tornano Neil Young and the Crazy Horse, nel video spuntano i delfini del velista muggesano Vascotto

Nel video di "Shut it down", brano firmato dall'intramontabile rockstar Neil Young accompagnato dalla famosa band The Crazy Horse, ci sono anche i deflini filmati l'anno scorso dal velista di origine muggesana Vasco Vascotto. L'incredibile "passaggio" nel videoclip ufficiale (che al momento conta oltre 370 mila visualizzazioni su YouTube e che si può ascoltare a questo link) va a sommarsi alle decine di immagini "rubate" dal web e funzionali al racconto della canzone.

"Shut it down" mette in musica la chiusura dell'intero sistema mondiale e si interroga sulla sorte degli animali che lo popolano. Il "shut down", un po' più violento del lock down che abbiamo imparato a conoscere è simile a ciò che è avvenuto in conseguenza della diffusione del CoViD-19 e della successiva emergenza che ha prodotto, coinvolgendo tutte le nazioni del pianeta, la pandemia da coronavirus. I delfini di Vasco Vascotto sono quindi parte di quella Natura che va preservata e che, semmai avessimo avuto bisogno di una conferma, in molte zone del mondo ha dato prova di essere più viva che mai.