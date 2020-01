Repen festeggia Ivan e Dana, dopo 7 anni torna l'atteso "ja" alle Nozze carsiche

Dopo sette lunghi anni di stop a Repen tornano i protagonisti delle nozze carsiche, il tradizionale appuntamento che sul Carso dura dal lontano 1968. Uno degli eventi turistici più apprezzati in tutto il Friuli Venezia Giulia ha individuato Ivan Kerpan e Dana Purić come i due giovani sposi che convoleranno a nozze il 30 agosto prossimo, data della cerimonia che chiude la cinque giorni di celebrazioni.

I primi tre giorni

"Dopo le ultime edizioni che non erano andate a buon fine è una grande soddisfazione poter far ripartire l'evento con i suoi veri protagonisti - così la sindaca di Repen, Tanja Kosmina - anche e soprattutto per la storicità della manifestazione". Quella che per la comunità slovena di Trieste ha rappresentato una sorta di settenale agonia, mette la parola fine alla laboriosa ricerca della coppia, elemento fondamentale nella tradizione. La grande festa, che nel 2018 aveva fatto segnare il 50esimo anniversario della manifestazione, inizierà giovedì 26 agosto con l'inaugurazione ufficiale per proseguire il giorno dopo con i rispettivi addii al celibato e nubilato, e chiudere la prima fase il venerdì sera con la serenata.

Il weekend

Sabato 29 poi il momento del trasporto della dote. Davanti alla simbolica casa della sposa a Col, si ritrovano la giovane, i suoi genitori e un ragazzino che impersona il fratellino. Arrivano i "balarji", i tradizionali trasportatori della "bala", per l'appunto la dote. La "bala" viene quindi caricata su un carro sul quale prende posto il fratellino che ha in mano una cesta contenente una gallina. Arrivati a Repen davanti alla casa dello sposo, è proprio il ragazzino a discutere con la futura suocera sul futuro della gallina, che passa dalle mani del giovane a quello della madre dello sposo dopo che quest'ultima ha ricompensato il fratellino della sposa con bevande e vivande.

Infine la giornata delle nozze, celebrate nella chiesa della rocca di Monrupino. Poi il corteo verso la Casa Carsica e il pranzo finale che prosegue con la festa fino a notte fonda.