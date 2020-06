Rotta balcanica, il Sap contro la Serracchiani: "Basta promesse, vogliamo i fatti"

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Trieste si "scaglia" contro la deputata del Partito democratico Debora Serracchiani. La sigla sindacale vicina al centrodestra lo fa attraverso le parole del segretario provinciale Lorenzo Tamaro che punta il dito contro il mancato arrivo dei "40 poliziotti annunciati dalla dem dopo il maxi rintraccio di 160 migranti" avvenuto nelle scorse settimane.

L'aumento degli arrivi

Nell'ultimo periodo gli arrivi di migranti che giungono nel capoluogo regionale dalla Rotta balcanica sono, secondo Tamaro "triplicati rispetto allo stesso mese dell'anno scorso", mese in cui a capo del ministero dell'Interno c'era ancora Matteo Salvini. Per il Sap, dall'ultimo cospicuo rintraccio avvenuto sul Carso alle spalle di Trieste, "sono passate quasi tre settimane" e degli agenti promessi non c'è traccia.

Senza mezzi necessari per il contrasto

"Ci troviamo - spiega Tamaro - ad affrontare una situazione, come se fosse inaspettata ed improvvisa e continuiamo ad operare senza che si sia programmato nulla dal punto di vista logistico, in locali non idonei e senza che siano arrivati i mezzi necessari per poter contrastare “sul campo” gli ingressi clandestini come previsto dalla legge".

"Vorremmo vedere i fatti"

Nonostante nell'ultimo periodo le Autorità slovene avrebbero dato "maggiore disponibilità alle riammissioni informali degli immigrati”, il Sap lamenta la mancata aggregazione "di personale della Polizia di Frontiera proveniente da altre città". Tutte richieste che sarebbero cadute nel vuoto. Arginare la Rotta balcanica con le scarse forze di polizia disponibili, per Tamaro è impossibile. "Dopo la fiducia accordata a maggio - conclude - vorremmo vedere i fatti concreti".