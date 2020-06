"Cinque" al SuperEnalotto, vinti oltre 93 mila euro in un bar di Ronchi

La dea bendata ha baciato Ronchi dei Legionari. Sabato 20 giugno infatti presso il Nuovo Bar Sport della località bisiaca è stato realizzato un cinque da 93.102,79 euro. Nel bar di via Redipuglia, gestito da Renzo Sgubin e la moglie, ancora nessuna novità sul nome del fortunato vincitore. Solamente due i 5 realizzati in tutta la penisola italiana. Nel frattempo il jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di martedì 23 giugno ci sono ben 53.900.000,00 euro.

