Biciclette in treno da Trieste a Tarvisio nel weekend, si parte il 14 giugno

Si carica la bici sul treno a Trieste e si scende in stazione a Tarvisio. Sono 64 le due ruote che potranno essere caricate sulle carrozze dei regionali che entreranno in servizio sulla tratta da domenica 14 giugno. Una combinazione all'insegna dell'intermodalità sostenibile e che mette a disposizione, ogni sabato e domenica, i treni in partenza dalla Stazione Centrale del capoluogo del Fvg alle 7.28 (arrivo 10.07) e dalla principale località della val Canale alle 15.53 (arrivo 18.08).

Nelle due carrozze spazio alle biciclette di tutti gli amanti del viaggio lento e alla convinzione della Giunta Fedriga che, attraverso le parole dell'assessore al Territorio Graziano Pizzimenti, sostiene come la mobilità sostenibile sia "capace di intercettare il turismo del Nord Europa, con beneficio tangibile per la nostra l'economia". Per far fronte anche alla momentanea sospensione della linea Trieste Villaco (il servizio Mi.Co non è ancora stato riattivato) Pizzimenti ha ricordato che le due nuove carrozze "offrono un'opportunità in più per chi vuole scoprire il viaggio treno/bici, con la sua carica emozionale unica".

In conclusione, si registra il costante aumento della domanda relativa al trasporto delle due ruote a bordo dei treni. Secondo i dati in possesso di Trenitalia, nel 2019 sono state caricate in Friuli Venezia Giulia oltre 38mila biciclette, con un incremento del 21,5 per cento rispetto al 2018.