"Volevo fare la rockstar", Matteo Oletto e il cast incontrano il pubblico a Gorizia e Cormons

Il regista Matteo Oleotto e il cast di "Volevo fare la rockstar", la serie tv più lunga mai girata in Friuli Venezia Giulia, incontreranno i fan al Teatro comunale di Cormons e al cinema Kineamx di Gorizia domani 4 dicembre. In contemporanea alla messa in onda su Rai 2, il pubblico potrà infatti godersi l’ultima attesissima puntata della serie nella duplice proiezione goriziana e cormonese. Oltre ad Oleotto, saranno presenti gli interpreti Valentina Bellè (Olivia), Emanuela Grimalda (Nadja), Caterina Baccicchetto, Viola Mestriner (Emma e Viola), e Riccardo Manera (Eros).

Gli appuntamenti

Per quanto riguarda la proiezione a Cormons, il regista ed il cast saluteranno il pubblico in apertura di serata verso le 20.30, mentre a Gorizia l'incontro (già sold out) avverrà a fine proiezione attorno alle 21.40. Focalizzando l'attenzione sulla serie, oltre all’incalcolabile ritorno d’immagine per il Collio e l’intera regione, "Volevo fare la rockstar" ha portato sul territorio un indotto economico che sfiora i 4 milioni di euro, impiegatndo continuativamente sul set 35 professionisti locali (più di metà della troupe totale), senza contare le decine di attori regionali e qualcosa come 1.700 comparse in più di 120 giornate di lavoro.

Come fare per i biglietti

Le due proiezioni sono organizzate da FVG Film Commission, Comune di Gorizia e Comune di Cormons, in collaborazione con Pepito Produzioni. Per Cormons sono disponibili i biglietti per la serata gratuita. Ingresso dalle 20.30 e fino ad esaurimento posti. Ulteriori informazioni sono disponibili recandosi presso la Friuli Venezia Giulia Film Commission di piazza Duca degli Abruzzi, 3 a Trieste, telefonando al numero 040 3720142 oppure via web, inviando una mail a info@fvgfilmcommission.com e visitando il sito www.fvgfilmcommission.com.