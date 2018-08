Autostrade, Serracchiani (Pd): «M5s trasforma tutto in fango e menzogne»

«Il metodo dei 5Stelle è trasformare in fango e menzogne tutto ciò che toccano, distruggere e guardare le macerie». Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, replicando agli esponenti M5S che accusano il precedente Governo di responsabilità per un'eccessiva rendimento riconosciuto ad Autostrade per l'Italia.

«Nell'unico atto che è stato negoziato dal Governo di centrosinistra con l'Europa – spiega Serracchiani - i tassi di remunerazione delle concessioni sono stati adeguati a quelli medi europei, proprio per evitare sovracompensazioni. In particolare la remunerazione di Autostrade è stata diminuita e il nostro Governo ha costretto Autostrade a impegnarsi sulla gronda di Genova che – conclude - questo Governo non farà mai».