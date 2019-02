Nasce Easy-coupon.it, una nuova start-up a livello europeo

È nata una nuova start-up europea, già presente nelle città di Trieste e Gorizia e Tarvisio, ma con l'obbiettivo di espandersi in tutta l'Italia. Insieme alle aziende convenzionate ha creato un gruppo d'acquisto dove tutti possono usufruire, tutto l'anno, di numerosi vantaggi.

La crescita esponenziale che sta avendo il mercato online, circa 30 miliardi spesi in Italia nel 2018, impone a tutte le aziende di adeguarsi e fare parte a questo nuovo tipo di vendita. Easycoupon.it ha un obiettivo molto chiaro, permettere a tutti gli iscritti di trarre profitti da questa evoluzione commerciale esclusivamente online.

In collaborazione con le aziende convenzionate ha preparato promozioni uniche per tutti gli iscritti mantenendo la stessa qualità del prodotto e servizio con sconti dal 30% fino al 70%, mantenendoli tutto l’anno cosi da migliorare in modo veramente consistente le necessità quotidiane di ogni singolo individuo.

La rivoluzione del mercato ha inizio, settimanalmente ci sarà un estrazione valida per tutti gli iscritti, infatti al fortunato verrà recapitato tramite mail un coupon, di quelli presenti sul sito, completamente gratuito.

La rivoluzione del mercato ha inizio, settimanalmente ci sarà un estrazione valida per tutti gli iscritti, infatti al fortunato verrà recapitato tramite mail un coupon, di quelli presenti sul sito, completamente gratuito.

Per essere del tutto trasparenti l'estrazione sarà resa pubblica sul nostro sito e nel canale Youtube dovei si può vedere direttamente tutto il procedimento che sarà utilizzato per l'assegnazione del coupon gratuito.

Ringraziamo le aziende che hanno reso possibile tutto questo.

CHE ASPETTATE?

Easycoupon.it "Acquista Risparmiando & Guadagna Consigliando"