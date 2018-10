"Piazza Puglia" alla 50esima edizione di Barcolana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

lunedì 8 ottobre 2018 50esima edizione di BARCOLANA Trieste dal 06 al/14 Ottobre 2018 PROGRAMMA Il programma intensissimo si svilupperà in 9 giornate. Bob Sinclair, inaugura la 50esima Edizione di Barcolana! Bob Sinclar, per la prima volta nella sua carriera a Trieste, il grande protagonista dell’attesissimo concerto della Barcolana 2018, la Regata Velica Internazionale più affollata del mondo, in programma sabato 6 ottobre in Piazza Unità d’Italia Dal 06 al 09 Ottobre presso l’area PIAZZA PUGLIA, si alterneranno spettacoli Folkloristici e show cooking, gare culinarie tra chef di varie regioni d’Italia e non solo, con un unico obiettivo: realizzare piatti con le materie prime Pugliesi anche se le esperienze di ciascun Cuoco sono diverse tra loro; un modo per far conoscere in modo diretto l’agroalimentare Pugliese ed i ns Territori attraverso l’individuazione dei luoghi di produzione, in collaborazione con; - Chef Francesco VILLANI - Chef Dean Filippi - Chef Giuseppe Scarlato 10 Ottobre Ore 10:00 - In area PIAZZA PUGLIA la comunicazione sarà su WEB. - accoglienza delle imbarcazioni brendizzate ed accreditate all’area PIAZZA PUGLIA, - show cooking dedicati a cura Lady Chef Lorena DE SABATA 11 Ottobre - show cooking dedicati al Partner BARCOLANA 2018 - show cooking a cura di Alessandro Circiello Chef del Programma Rai BUONGIORNO BENESSERE dedicati ai Giornalisti della Barcolana - accoglienza delle imbarcazioni accreditate all’area PIAZZA PUGLIA, - “L’aperitivo Social e Special” l’Agroalimentare Pugliese entra in BARCA a cura di Alessandro Circiello Chef del Programma Rai BUONGIORNO BENESSERE - show cooking dedicati: - equipaggi pre-selezionati - Operatori del turismo e della ristorazione - Istituzioni Locali, Regionali e Nazionali presenti per l’occasione 12 Ottobre - presentazione dei prodotti Agroalimentari a marchio Qualità Puglia alle Istituzioni del Triveneto, l’evento sarà divulgato sui social in diretta. - Tg Frankestenstein in diretta da Rai 2 a cura dello Chef Alessandro Circiello - Ciak si Gira a cura di Alessandro Circiello Chef del Programma Rai BUONGIORNO BENESSERE con degustazioni gratuite al pubblico presente fino alle ore 23:00 13 Ottobre - Festa del Cuoco a cura degli Chef dell’Associazione Cuochi Italia di Trieste, si offrirà una pietanza tipica a tutti gli avventori, nello spirito della festività. - Il 13 ottobre celebrazione della festa nazionale dei cuochi L’iniziativa della F.I.C., nata da un idea del compianto Segretario Generale G. P. Cangi, si è diffusa e consolidata attraverso gli anni fino a diventare una vera e propria tradizione sul territorio Nazionale. La Federazione Italiana Cuochi ha ritenuto infatti doveroso dedicare una giornata ad una categoria professionale che per 365 giorni all’anno, senza limiti d’orario, svolge con spirito di sacrifico e passione un lavoro impegnativo, ma capace d’offrire ai clienti ogni giorno l’emozione di un piatto eseguito a regola d’arte. Tale impulso è stato raccolto con entusiasmo anche dalla WACS – Società Mondiale degli Chef – ed oggi, in molte nazioni, si festeggia nel mese di ottobre questa ricorrenza. La categoria dei cuochi, sebbene in forma simbolica e senza assentarsi dal lavoro, con entusiasmo, ogni anno, attende sul calendario il 13 ottobre – anniversario della nascita del Santo Patrono dei Cuochi San Francesco Caracciolo – per celebrare la propria festa. In questa occasione la F.I.C. mobilita tutte le proprie Associazioni per realizzare nelle piazze italiane manifestazioni, convegni e iniziative che celebrino adeguatamente questa ricorrenza del lavoro e della buona tavola, senza mai dimenticare, la solidarietà verso i meno fortunati, quella fatta in silenzio e senza sventolarne il vessillo. - ”chef in barca” una bellissima occasione per preparare con gli chef, i prodotti agroalimentari della Puglia in cibo sano e salutare per gli sportivi del mare. 14 Ottobre - “Partenza della 50esima Regata più affollata del mondo LA BARCOLANA” - galà dell’Agroalimentare pugliese e quello del Triveneto, Chef in gara, con la partecipazione di: - Luca GIOIELLO Pres. Associazione Cuochi TRIESTE pasta, fagioli e cozze in Bi - Chef Francesco VILLANI - Chef Dean Filippi - Chef Giuseppe Scarlato Accoglienza equipaggi a fine regata