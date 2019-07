Alimentazione bio, proprietà e benefici del gelso

Il gelso è una pianta appartenente alla famiglia delle Moraceae che cresce a tutte le latitudini ed è diffusa dalle regioni temperate alle tropicali. Dalla diffusione nei secoli remoti in Cina, dove erano impiegati anche nella pratica della bachicoltura, e in Asia minore, fino alle nostre tavole dove sono stati recentemente riscoperti. È stato lungo, nel tempo e nello spazio, il viaggio dei gelsi e dei loro frutti, utilizzati (soprattutto nella loro variante nera) per la preparazione di conserve e ricette dal sapore dolce e irresistibile. Ma questa specie, ricca di proprietà, apporta diversi benefici all’organismo, derivanti dalle more che producono e dalle altre componenti della pianta. Scopriamoli insieme.

Tipologie

Le tipologie più diffuse del gelso sono la bianca e la nera, con le rispettive piante - che hanno caratteristiche parzialmente diverse - e frutti (le “more di gelso”) rispettivamente di un colore tendente al bianco e al nero-violaceo. Meno comune alle latitudini italiane è, invece, il gelso rosso, più presente nel continente nordamericano.

Proprietà e benefici

Le more di gelso sono un frutto poco calorico e ricco di sali minerali come calcio, magnesio, ferro, potassio, fosforo e vitamine, soprattutto del gruppo B e le vitamine A, E e K. Inoltre, è anche elevato il contenuto di vitamina C, infatti, in una porzione da 100 g di more di gelso c'è quasi il 60% del fabbisogno giornaliero di un adulto sano di questa vitamina. Le more di gelso sono ottime anche consumate essiccate. Così conservati, i frutti sono utili per arricchire uno yogurt a colazione, a merenda o una macedonia invernale, naturalmente meno colorata e varia. Conferiscono, inoltre, interessanti qualità benefiche grazie alla presenza di micronutrienti ben concentrati nelle more di gelso. Il consumo di questi frutti assicura un buon apporto di antiossidanti efficaci nel contrastare i danni dei radicali liberi. Inoltre, il gelso è un efficace diuretico e detossificante perchè contiene una buona concentrazione di potassio, rispetto alla minima presenza di sodio. Sono ottimi per chi pratica sport poichè i sali minerali presenti contribuiscono a reintegrare l’organismo dopo una intensa attività fisica o durante le calde giornate estive. Infine ricordiamo che grazie all’interessante apporto di fibre alimentari sono un aiuto naturale per la regolarità intestinale.