Alimentazione e benessere, proprietà e benefici dell'avocado

L'avocado è un frutto tropicale originario di una vasta zona geografica che si estende dalle montagne centrali ed occidentali del Messico fino alle coste dell'Oceano Pacifico nell'America centrale. Molto utilizzato sia in ambito culinario che in ambito cosmetico anche in Occidente, questo frutto, dalla forma molto simile alla pera, è povero di zuccheri semplici ma molto ricco di grassi e vitamina E, proprio per questa sua composizione non è presente all'interno della dieta mediterranea e se ne sconsiglia l'assunzione a chi ha problemi di obesità. Per chi, invece, non soffre di questi problemi può essere definito come un ottimo e gustoso alimento in quanto ha diverse proprietà benefiche per il nostro organismo.

Caratteristiche

L'avocado è un frutto ricco di calcio e potassio, molto utile per la salute dei capelli, degli occhi e del cervello. Inoltre, l'avocado contiene, anche, notevoli quantità di fibra e grassi monoinsaturi, utili a contrastare il diabete e a difendere il cuore. È indicato come protettivo dai raggi solari e si distingue per le sue proprietà nutritive. Tale frutto è, infatti, ricco di beta - carotene e glutatione, contiene potassio in quantità maggiori delle banane ed è altamente calorico (circa 250 kcal per frutto). L'olio di avocado, ad esempio, è indicato per rigenerare la pelle.

Benefici

L’avocado riequilibra molto rapidamente il livello del colesterolo "cattivo" (colesterolo LDL) nel sangue, grazie ai suoi grassi vegetali che riducono i tempi di permanenza del colesterolo del sangue, in questo modo ne beneficia tutto l'apparato cardiocircolatorio, specie per quanto riguarda l'equilibrio della pressione arteriosa. Inoltre, è una fonte inesauribile di vitamine, A (utile per l a vista), B1 (antinevritica), B2 (per la crescita e il benessere), e inoltre D, E, K, H, PP. Il suo consumo è particolarmente indicato per i bambini e per chi segue una dieta vegetariana. Ha proprietà aromatiche, digestive e aiuta a contrastare la dissenteria, essendo un ottimo astringente.

L'avocado in ambito cosmetico

L'avocado è molto usato anche in ambito cosmetico, perché ricco di nutrienti ottimi per il benessere di pelle e capelli. È, infatti, un frutto idratante, emolliente e riequilibrante, e aiuta a reintegrare il film idrolipidico dell'epidermide. Ideale contro la pelle secca, soprattutto sotto forma di olio o crema viso, l'avocado dona elasticità e tono alla pelle disidratata. Lo stesso vale per i capelli, questo frutto contribuisce, infatti, a idratare e nutrire in profondità tutta la struttura del capello. È particolarmente indicato quindi, per chi ha capelli secchi, sfibrati e privi di volume.

Come usarlo?

In commercio si possono trovare numerosi prodotti a base di avocado, come oli e creme, ma è possibile anche creare delle maschere fai da te per capelli, ecco come. Per una maschera ristrutturante vi occorre:

mezzo avocado maturo;

2 cucchiai di olio di oliva;

2 cucchiai di olio di jojoba.

Procedimento:

Sbucciate e tagliate a pezzetti l'avocado; frullatelo oppure schiacciatelo con una forchetta; unite alla polpa sia l'olio di oliva che l'olio di jojoba e mescolate bene. Infine, applicate la maschera sui capelli asciutti prima dello shampoo, oppure sotto la doccia sui capelli umidi, lasciate agire per 15 minuti e risciacquate con acqua abbondante.