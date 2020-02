Eliminare le tossine in eccesso, la lista degli alimenti depurativi e diuretici

Limone : utile perché fornisce all'organismo acido citrico e vitamina C. Inoltre, è un alimento fondamentale per le persone che hanno carenza di ferro .

Aglio: importante non solo per dare maggiore sapore agli alimenti ma per il suo effetto antiaggregante, cioè favorevole per il sistema cardiovascolare; protegge il sistema immunitario e tiene sotto controllo la pressione.