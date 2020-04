Alimentazione e salute: come sostituire lo zucchero raffinato con 6 alternative sane

Sciroppo d’acero: contiene potassio e vitamine del gruppo B; con le sue 250 calorie per 100 g, ha davvero un basso contenuto calorico.

Stevia: è un piccolo arbusto del Sud America dal quale si ricava un dolcificante in polvere e non solubile. Non contiene calorie ed ha un’azione digestiva e di protezione della pelle e delle mucose del tratto orale.