Amate da grandi e piccini: proprietà e benefici delle fragole

Con l'arrivo della primavera assistiamo all'esplosione di fiori, piante, frutti e profumi. Immancabili e molto amate dagli italiani, le fragole sono un frutto primaverile ricco di proprietà, dal sapore dolce e zuccherino. Uno dei frutti preferiti dai più piccoli. Facente parte della famiglia delle Rosacee, la pianta è chiamata Fragaria vesca. Scopriamone proprietà e benefici.

Proprietà nutrizionali

Le fragole sono frutti dal modesto potere calorico; apportano prevalentemente zuccheri semplici (fruttosio) e la quantità di proteine e grassi risulta esiguo. L'apporto di fibre e acqua è invece notevole. Le fragole contengono anche ottime quantità di potassio e manganese. Questi piccoli e deliziosi frutti sono ricchi di acido folico ed acido ascorbico. Quest'ultima molecola è uno dei principali costituenti antiossidanti delle fragole, il cui potere viene ben supportato dai flavonoidi (polifenoli). Per quanto riguarda le vitamine, le fragole assicurano una buona quantita di vitamina C, vitamina A e vitamina K.

Consumo

Quando acquistiamo delle fragole, bisogna fare attenzione a determinate caratteristiche, tra queste: il colore del frutto che deve essere rosso vivo, la sua consistenza e soprattutto il suo profumo (quelle verdastre non sono mature e bisognerà aspettare prima di consumarle). Per farle durare più a lungo, inoltre, le fragole vanno tenute in frigo e non lavate. Se, invece, volete dilettarvi nella coltivazione di fragole biologiche direttamente sul vostro balcone di casa, ecco qualche dritta, il periodo è di certo ideale: Come coltivare le fragole in balcone, la tecnica dell’orto verticale in vaso.

Benefici

Le fragole apportano numerosi benefici al nostro organismo, fra questi ricordiamo che:

sono ottime alleate per combattere lo stress ossidativo (causa dell'invecchiamento);

combattono lo sviluppo di alcune patologie cardiovascolari, diabete, disutrbi neurologici e cancro (ostacolano la formazione di cellule cancerogene);

sono un toccasana per coloro che soffrono di trombosi, perché favoriscono la funzionalità dei vasi sanguigni;

la vitamina B9 contenuta nelle fragole è consigliata alle donne in gravidanza ed a quelle che stanno cercando di avere un figlio;

sono ricche di antociani (sostanza antiossidante alla quale deve il colore) che aiutano nel tenere sotto controllo la glicemia.