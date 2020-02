Accanto alla dieta mediterranea arriva il trend della dieta nordica: benefica, leggera e salutare

Diventata un trend di successo, la dieta nordica è un regime alimentare sano che vanta una grande efficacia. Di recente equiparata alla dieta mediterranea per i suoi importanti effetti benefici, questa dieta - che viene appunto dai paesi freddi - è l'ideale per questa stagione: sana, nutriente e aiuta anche a perdere peso. Scopriamola.

Dieta nordica, in cosa consiste?

La dieta dei paesi nordici si basa sulla stagionalità degli alimenti, è importante, infatti, che questi siano sempre freschi. Vietati, quindi, i cibi surgelati e in scatola, perché pieni di conservanti. Tra gli alimenti immancabili a tavola ricordiamo il pesce, i cereali integrali e le verdure. Come condimenti bisogna usare oli esclusivamente vegetali e come dolcificante non lo zucchero ma il miele. In poche parole bisogna mangiare tutti i prodotti tipici della cucina danese, svedese, finlandese e norvegese (pesce, carni bianche (in quantità minore), crucifere, cereali integrali, funghi, alghe e frutti di bosco). Ma quali sono i benefici della dieta nordica?

Benefici

Tra i tanti benefici della dieta nordica, ricordiamo che è molto efficace per:

perdere peso;

tenere sotto controllo la pressione ;

ridurre il colesterolo cattivo;

inoltre, è antinfiammatoria e protettiva.

La dieta nordica non nasce come un regime dimagrante, ma è un modello alimentare che si basa sul consumo di cibi sani, possibilmente biologici e a km zero. Grazie alla riduzione di zuccheri e di cibi in scatola, questa dieta, ricchissima di nutrienti, svolge un’ottima azione antinfiammatoria e protettiva per il sistema cardiocircolatorio e, allo stesso tempo, permette a chi la segue di perdere peso. La dieta nordica è considerata salutare in quanto migliora il profilo lipidico dell’organismo e la sensibilità all’insulina, riuscendo ad abbassare la pressione del sangue e a ridurre il peso corporeo. In particolare, diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato come questo modello alimentare sia particolarmente efficace per chi soffre di colesterolo alto. Inoltre, riduce anche il rischio di contrarre il diabete di tipo 2 ed altre malattie croniche.

Dieta nordica o dieta mediterranea

Sono moltissime le diete che circolano su internet e che si basano su un principio di perdita di peso senza però tenere in considerazione la salute. A differenza di ciò, sia la dieta nordica che la dieta mediterranea vengono considerate due regimi alimentari super salutari, utili al benessere e ad uno stile di vita sano. Entrambe le diete, infatti, prediligono alimenti bio e molto nutrienti. Tra le due ci sono solo alcune differenze, ad esempio, se nel modello mediterraneo viene utilizzato l'olio extravergine di oliva, nella dieta nordica questo viene sostituito dall’olio di colza, ma solo per ragioni geografiche e culturali.