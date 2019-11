Benefici lime, proprietà e differenze con il limone

Il lime è un agrume dal gusto fresco, molto spesso lo si confonde con il limone, ma in realtà oltre ad avere un aspetto completamente diverso, sono diversi anche nelle proprietà. La limetta, conosciuta appunto come lime (Citrus aurantifolia), è un albero di forma irregolare di 4-5 metri d’altezza della famiglia delle Rutaceae. A differenza di tutti gli altri Citrus, che sono piante subtropicali, il lime preferisce il clima dei tropici. Scopriamo le sue proprietà e i suoi benefici.

Proprietà

Il lime è un’ottima fonte di aminoacidi lisina, metionina e triptofano; e di minerali come calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, rame, selenio, manganese e, soprattutto, potassio. Per tutte queste caratteristiche, è dunque un frutto ricco di antiossidanti, importanti per prevenire l’azione dei radicali liberi. Può essere utilizzato per le sue proprietà antinfiammatoria utile in caso di asma, artrite e mal di gola, ed inoltre, si può applicare sulla pelle in caso di infezioni. Agisce anche in caso di nausea e diarrea, ed ha qualità antisettiche.

Lime e limone, le differenze

Innanzitutto, il lime è meno ricco di vitamina C rispetto al limone, contiene meno proteine del limone e più carboidrati, mentre ha il doppio della vitamina A. Alcune differenze tra i due frutti sono facilmente visibili, il limone ha dimensioni maggiori ed è di colore giallo, il lime è più piccolo e di colore verde. Altre, invece, si riscontrano al momento dell’utilizzo e dell’assaggio, il succo del lime, infatti, ha una maggiore acidità, un sapore più aspro, mentre il succo del limone, anch’esso tendenzialmente acidulo, è però più ricco di zuccheri e conseguentemente risulta più dolce.

Benefici

Tra i numerosi benefici ricordiamo che il lime è un ottimo alleato per: