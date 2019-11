Cachi, un frutto autunnale ricco di proprietà benefiche

Sappiamo bene quanto sia importante per il benessere del nostro organismo consumare prodotti di stagione. Come le castagne o il melograno, il cachi è un albero da frutta che matura proprio in autunno, originario dell’Asia orientale. Scopriamone usi, proprietà e benefici.

Origini e curiosità

La sua terra d’origine è la Cina centro-meridionale. I cinesi hanno chiamato il cachi 'L’Albero delle sette virtù' perché fa molta ombra, è una fonte di buona legna da ardere, il suo fogliame concima bene il terreno, non viene attaccato dai parassiti, le sue foglie hanno fantastici colori decorativi, è molto longevo e offre agli uccelli ampio spazio sui rami per nidificare.

Consumo

Dal colore molto vivo e allegro, il cachi va consumato dopo la maturazione completa, la polpa, gelatinosa, può essere mangiata con un cucchiaio, oppure può essere utilizzata per la realizzazione di centrifughe di frutta, marmellate, macedonie e per insaporire yogurt. In genere, il cachi va comprato ancora acerbo, per velocizzare la maturazione, è consigliato accostarvi alcune mele, in grado di sviluppare etilene, ormone gassoso che accelera la maturazione del frutto.

Proprietà e benefici

Anche questo frutto stagionale possiede molte proprietà e benefici fondamentali per il nostro organismo: