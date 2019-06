Come combattere ansia e stress? Ecco 10 alimenti per vivere meglio

Per stress si intende una sindrome generale di adattamento atta a ristabilire un nuovo equilibrio interno (omeostasi) in seguito a fattori di stress. Le alterazioni dell'equilibrio interno possono avvenire rispetto a vari livelli, come quello endocrino, umorale, organico o biologico. Questa sindrome può essere fisiologica, ma può avere anche dei risvolti patologici, cronici a volte.

Cause

I grandi cambiamenti di vita spesso possono creano stress, anche eventi felici come avere un bambino o pianificare un matrimonio. Ma lo stress può essere correlato anche a cause come il lavoro (disoccupazione, carico di mansioni eccessivamente elevato); famiglia (divorzio, difficoltà di relazione, assistenza di una persona cara malata); casa (trasloco); problemi personali (lutto, problemi economici).

Rimedi

Il rimedio più efficace contro ansia, stress e depressione è sicuramente il cibo. L'alimentazione è la chiave principale del nostro benessere, infatti, coloro che hanno cattive abitudini alimentari spesso soffrono di varie patologie, come obesità, problemi cardio-vascolari, insonnia e tanti altri ancora. Possiamo affermare con fermezza che la salute passa anche dalla tavola e, di conseguenza, è fondamentale seguire una corretta alimentazione, sana ed equilibrata, senza escludere nessun macronutriente. L'importante è non rifugiarsi nel cibo come uno sfogo, ma in maniera equilibrata e consapevole.

I 10 cibi contro stress e ansia

Tra i mille impegni quotidiani è importante riuscire a trovare un equilibrio, ma come fare? Tantissime sono le strade per ridurre lo stress, ad esempio fare attività sportiva, praticare yoga e dedicare del tempo alle proprie passioni, ma tra le soluzioni più efficaci vi è senza dubbio il cibo. Scopriamo quali sono gli alimenti antistress amici della nostra salute.