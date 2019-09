Colori e vivacità in cucina con le carote, un ortaggio dai mille usi

Le carote sono un ortaggio che possiamo trovare sia nelle ricette dolci che in quelle salate, hanno un colore che mette allegria e, dettaglio da non sottovalutare, sono facilissime da preparare. Sono davvero un prezioso alleato in cucina per insaporire e colorare i nostri piatti.

Varietà di carote

Quanti tipi di carote esistono in natura? Sono adatte per tutte le preparazioni? In generale si può dire che le carote siano ortaggi dolci ma, alcune tipologie, lo sono particolarmente. Inoltre, le carote si distinguono pure per il loro colore. Vediamole nel dettaglio.

Carote arancioni: sono le classiche e vanno bene sia per i piatti salati che dolci. Possono essere utilizzate nelle torte salate, tritate nelle torte dolci insieme all’impasto, tagliate a julienne o cotte semplicemente al vapore con olio e aceto. Possono essere sgranocchiate crude con un pizzico di sale.

Carote rosse: possono essere utilizzate nelle insalate in abbinamento con le barbabietole, nelle zuppe, nei brodi, negli stufati e nei piatti a base di legumi.

Carote nere: più difficili da trovare sul mercato. È una varietà di carota più dolce rispetto alle altre. Possono essere mangiate crude in abbinamento con i formaggi freschi, oppure cotte accompagnate da mandorle e amaretti.

Carote gialle: ottime per i sottaceti. Si possono utilizzare per stufati e brodi. Ideali da friggere o da cuocere in forno. Utilizzate nelle salse e nella purea.

Carote bianche: di solito vengono gustate crude, ma possono essere cotte al forno con delle patate o nelle zuppe (con un pizzico di coriandolo per dare un tocco di sapore in più).

Carote viola: utilizzate nelle vellutate e nell’hummus.

Benefici e proprietà

Le carote sono ortaggi ricchi di caroteni, sostanze che l'organismo utilizza per la produzione di vitamina A, importante per diverse funzioni dell'organismo, in particolare per la funzione visiva. Sono ricche di vitamina B e C e di sali minerali. Inoltre, sono molto indicate nell'alimentazione infantile perché contribuiscono all'assorbimento dei liquidi a livello intestinale. Sono anche una buona fonte di flavonoidi, pigmenti antiossidanti che agiscono positivamente sul sistema cardiovascolare.

Colori in cucina

Utilizzare le carote con diverso colore in cucina renderà i vostri piatti più allegri e divertenti, soprattutto se state preparando una pietanza per i più piccoli. I bambini sicuramente gradiranno il gioco di colori nel loro piatto e mangeranno le verdure più volentieri. Sbizzarritevi, quindi, nella creazione di nuovi piatti, originali e divertenti per ogni occasione.

