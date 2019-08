Alimentazione sana, i trucchi per far mangiare la verdura ai bambini

Sappiamo già che ai più piccoli non piace mangiare le verdure, ma esse non possono mancare in un’alimentazione corretta e variegata. Proprio per i valori nutrizionali che contengono e per l'importanza di esse per la crescita dei nostri figli, oggi vi proponiamo alcuni trucchetti semplici ed efficaci per far mangiare la verdura ai bambini.

Più colore, più sapore

Un piatto colorato e vivace invoglia molto di più i bambini di una zuppa di lenticchie. Se, per esempio, dovete cucinare del cavolo, potete scegliere di fare un mix di cavoli colorati, viola, gialli, bianchi, verdi e croccanti di forno.

Fritture

Friggere le verdure è un ottimo modo per far avvicinare, in un primo momento, i bambini ad alimenti che poi possiamo riproporre in altri modi.

Verdure travestite

Un metodo efficace è quello di “travestire” le verdure da altri piatti. Possiamo camuffare le melanzane da spiedini o da hamburger, le zucchine da polpette e così via.

Insaporite maggiormente i vostri piatti

Insaporite le pietanze con l’aggiunta di altri ingredienti più amati dai bambini. Nella preparazione degli spinaci potete aggiungere della mozzarella o della crema ai formaggi. Nella preparazione delle zucchine o delle melanzane potete aggiungere del prosciutto, delle sottilette, del bacon o delle salse a vostra scelta, senza esagerare ovviamente.

Giochiamo a nascondino

Le verdure possono essere nascoste alla vista e al sapore dei più piccoli. Gli gnocchi di zucca sono un grande classico, o anche la torta di carote è una soluzione gustosa.

Insieme è meglio

La strategia migliore è quella di coinvolgere i bambini nella preparazione dei piatti. La cosa più importante è come sempre il nostro esempio. I bambini sono come delle spugne, ci guardano e assorbono tutto quello che vedono. Se noi siamo i primi a mangiare volentieri le verdure, vedrete che finiranno per mangiarle anche loro, nonostante le resistenze iniziali.

