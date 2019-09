Le tre coppie di nutrienti che ottimizzano il benessere dell’organismo

Molte volte a tavola non si tiene abbastanza conto del fatto che i cibi interagiscono anche tra loro, creando degli effetti che spesso ignoriamo, sia positivi che negativi. Secondo uno studio condotto dalla Harvard University e pubblicato sulla rivista Harvard Health, Focus on nutrition, esistono, in particolare, tre coppie di cibi, definite dallo studio “coppie di potere”, ovvero che se assunti insieme potenziano la loro efficacia. Ecco quali sono.

Vitamina D e calcio, per ossa più forti

Che il calcio sia indispensabile al buon funzionamento e costituzione delle ossa è noto, ma che venga assorbito principalmente attraverso l’intestino tenue, con un processo che beneficia dell’aiuto della vitamina D, è meno noto. Per ottimizzare l’assunzione, dunque, basta bere un bicchiere di latte.

Sodio e potassio, per controllare l’assunzione del sodio stesso

Il sale è contenuto in molti alimenti, tanto che spesso nemmeno ce ne rendiamo conto. La quantità giornaliera raccomandata è di 1500 milligrammo al giorno. Per controllarne l’assunzione, dunque è fondamentale fare attenzione all’abbinamento dei cibi.

Vitamine B12 e acido folico, per il benessere cellulare

Vitamina B12 e acido folico rappresentano una delle migliori coppie in ambito nutrizionale. Perché la vitamina B12 aiuta ad assorbire l’acido folico e i due lavorano insieme per supportare il lavoro delle cellule e la loro vita. La quantità raccomandata di entrambi è di 2,4 microgrammi di B12 e 400 microgrammi di acido folico. Per introdurli al meglio nell’organismo si possono abbinare carne, uova e latte con verdure, fagioli e altri legumi.

