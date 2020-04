Dieta anticellulite: dagli alimenti ai comportamenti corretti da adottare a tavola

La cellulite (chiamata comunemente anche "pelle a buccia d'arancia") è una manifestazione topografica della pelle associata a depressioni o introflessioni frequenti nella zona pelvica e addominale, nei fianchi, sui glutei e nelle cosce. Sicuramente si tratta di uno degli inestetismi più odiati dalle donne, ne avevamo già parlato: eliminarla è difficile ma non impossibile. Seguendo un'alimentazione specifica, infatti, è possibile favorire l'eliminazione delle tossine, la diuresi, la circolazione e di conseguenza, ridurre la cellulite. Ecco, dunque, qualche consiglio.

Acqua

L'acqua è l'elemento fondamentale per ridurre o eliminare la cellulite: idratare l'organismo è la parola d'ordine. Il consumo ideale è di circa 2 litri al giorno. Un consiglio: preferite le acque oligominerali o mineralizzate in modo lieve.

Verdura

Le verdure più ricche di vitamina C sono perfette alleate per la bellezza e aiutano a contrastare la cellulite: la vitamina C, infatti, agisce come protettivo dei capillari e quindi della microcircolazione. Tra gli ortaggi più indicati ricordiamo: lattuga, pomodori, spinaci, broccoli, peperoni e cavoli. Indicati più specificamente per eliminare acqua e tossine, invece: cetrioli, finocchi, carciofi.

Frutta

Rimanendo in tema di vitamina C, non possono mancare tutti gli agrumi, l'ananas, il kiwi. Anche i mirtilli sono molto indicati, in quanto aiutano a favorire la circolazione sanguigna e a combattere la stasi venosa. Effetti diuretici, invece, si ottengono da anguria, fragole e pesche.

Condimenti

Non è una novità, il sale va evitato, imparate, dunque, a insaporire le vostre pietanze con erbe aromatiche, spezie e succo di limone.

Quali proteine?

Sono consigliati piatti di pesce e le carni bianche; al contrario, limitate il consumo di carni rosse e i formaggi stagionati, sempre perché contengono dosi elevate di sale. Ideali anche le proteine dei legumi.