Dimagrire in fretta con la dieta del minestrone, ecco come funziona

La bella stagione sta arrivando, la fase 2 consente di svolgere attività fisica all'aperto, dunque è forse arrivata l'ora di rimettersi in forma dopo intere giornate passate alla preparazione di gustose ricette? La dieta del minestrone è un regime ipocalorico che promette di far dimagrire molto e in poco tempo, grazie all’alto potere saziante dei cibi da consumare. Scopriamola.

Che cos’è

Una dieta ipocalorica che aiuta a dimagrire velocemente senza dover fare i conti con attacchi di fame, è questa la dieta del minestrone, ma scendiamo nel dettaglio. L'ingrediente principale, da cui appunto trae il nome, è il minestrone, da preparare con verdure o ortaggi. Tra gli ingredienti immancabili ricordiamo: aglio, cipolla, peperoni verdi, pomodori, carote, funghi, prezzemolo e cavolo. A fronte di un apporto calorico limitato (stimato in 45 Kcal per 100 grammi), una zuppa di questo tipo eserciterebbe un effetto saziante tale da permettere di raggiungere un obiettivo ambizioso: perdere anche 5 kg in una sola settimana e, allo stesso tempo, disintossicare l'organismo.

Come funziona

La dieta del minestrone prevede un programma alimentare settimanale in cui il minestrone è sempre presente sia a pranzo che a cena. Niente fritti, dolci, farina, alcolici, caffè, mentre banane e uva devono essere escluse solo nei primi giorni. Per il resto, possono essere portati in tavola verdure e anche qualche alimento di origine animale. Frutta (in particolare anguria, fragole e ciliegie) e infusi possono essere utilizzati per smorzare la fame. Il menu prevede una colazione e uno spuntino a base di tè, centrifughe di ortaggi, frutta o succhi senza zuccheri aggiunti oppure latte scremato o di soia. A pranzo e a cena è previsto il consumo di minestrone da solo o abbinato a verdure crude o al vapore, patate al forno, frutta, carne magra (pollo), pesce, riso integrale o insalata.

A cosa fare attenzione

La dieta del minestrone può aiutare a perdere peso riducendo l'assunzione di calorie. Bisogna però precisare che essa è sbilanciata dal punto di vista nutrizionale. Per dimagrire senza esporre l'organismo al rischio di pericolose carenze è infatti opportuno che le calorie assunte con il cibo provengano da fonti appropriate. In particolare, ogni giorno si dovrebbero assumere energie provenienti per il 45-60% da carboidrati, per il 20-35% da lipidi e per la restante parte da proteine per un totale di circa 0,9 g per kg di peso corporeo. Proprio per questo motivo, prima di iniziare qualunque tipologia di dieta, consigliamo sempre di consultare un professionista.