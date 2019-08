Differenze tra erbe aromatiche e spezie, come rendere più gustosi i nostri piatti

Se c’è una cosa che piace dell’inverno è stare in cucina al caldo, coccolati dal profumo degli aromi che salgono dalle pentole sul fuoco. Le spezie e le erbe aromatiche sono due ingredienti importantissimi per la cucina e spesso fanno la differenza tra un piatto buono e uno eccellente. Vediamone caratteristiche e usi in cucina.

Differenza tra erbe aromatiche e spezie

Erbe e spezie, anche se spesso vengono confuse, in realtà hanno qualche differenza. Le erbe aromatiche, come dice la parola stessa, vengono utilizzate per intensificare l’aroma e vengono aggiunte a fine cottura quando il piatto è pronto. Le spezie, invece, si usano per rafforzare il sapore di una pietanza. Inoltre, mentre le erbe si adoperano fresche direttamente dal nostro orto o dal nostro balcone, le spezie vengono trattate, lavorate e utilizzate essiccate.

Zenzero

Caratteristiche: la parte da cui si ricava la spezia è la radice, di colore bianco-beige. Ha un profumo pungente che ricorda quello della scorza di limone e un sapore fresco e leggermente piccante.

Usi: coltivato e consumato per scopi culinari e medicinali da più di 3000 anni lo zenzero contribuisce all’esaltazione dei sapori delle pietanze a cui è associato. Si presta ad essere impiegato in preparazioni sia di dolci che salati. Inoltre, è uno degli ingredienti fondamentali del Curry.

Garofano

Caratteristiche: i chiodi di garofano sono i germogli del fiore, fatto essiccare al sole prima di schiudersi. Il loro è un sapore aromatico caldo, pungente e molto deciso.

Usi: si accompagnano bene a cibi dolci e salati, sono famosi per essere la spezia del vin brulé, ma vengono usati anche per la realizzazione di molti soffritti e brodi, spesso si fanno con la cipolla chiodata, una mezza cipolla in cui si infilzano alcuni chiodini di garofano. Per la loro fragranza particolare vengono spesso impiegati per deodorare gli ambienti.

Cannella

Caratteristiche: la forma a cannuccia della cannella deriva dalla lavorazione di questa spezia che assume la classica forma a piccoli cilindri durante il processo di essicazione della corteccia. Ciò avviene quando questa viene rotolata manualmente facendo aderire i lembi con una lieve pressione.

Usi: veniva usata anche dagli antichi Egizi. Grazie al suo profumo delizioso è molto usata nei dolci.

Noce Moscata

Caratteristiche: è il seme di un albero dell’Indonesia. Si tratta di una spezia dall’aroma particolarmente raffinato, dolce e piccante insieme.

Usi: il suo aroma gradevole si abbina inoltre a formaggi, verdure lessate e uova ed è molto usata anche come ingrediente di dolci, creme e torte. Viene usata tradizionalmente per insaporire i ripieni di ravioli, cannelloni e tortellini oppure per profumare vellutate di verdure e puré di patate.

Zafferano

Caratteristiche: il procedimento di estrazione della spezia richiede talmente tanta attenzione e delicatezza che lo zafferano si è aggiudicato il primato per la spezia più costosa.

Usi: basta appena qualche grammo di questa spezia per rivoluzionare un intero piatto. Si abbina tradizionalmente al risotto, che sia alla milanese o con i frutti di mare, ma lo possiamo usare praticamente ovunque nei piatti salati.

Rosmarino

Caratteristiche: un’erba aromatica sempreverde con foglie lineari di colore verde ed i fiori di colore azzurro-violaceo.

Usi: sia il rametto che gli aghi possono essere usati nella nostra cucina. Il rosmarino è capace di intensificare il profumo di ogni tipo di piatto, salato e dolce. Viene usato soprattutto per le focacce e le farinate, ma anche nei brodi, abbinato alle carni rosse e ovviamente è d’obbligo metterlo con le patate al forno.

Salvia

Caratteristiche: è una pianta di cui si usano le foglie fresche dal colore verde acceso. Considerata come il rimedio contro tutti i mali nell’Antica Roma i suoi utilizzi in cucina sono innumerevoli, riesce a dare un sapore deciso anche ai piatti più semplici.

Usi: si abbina con tanti piatti invernali, soprattutto con le carni bianche e rosse, ma è buonissima anche fritta in pastella.

Alloro

Caratteristiche: dell’alloro si usano le foglie fresche o essiccate della pianta.

Usi: lo possiamo usare in tanti tipi di ricette, minestre, lenticchie, pesce e carni, soprattutto la selvaggina, ma non dimentichiamoci che può essere molto utile anche al di fuori della cucina come profumatore, nei cassetti e negli armadi, infatti, è molto efficace contro le tarme.

Curcuma

Caratteristiche: spezia tipica del Medio Oriente e del Sud Est Asiatico, la curcuma è entrata a far parte di svariate ricette della cucina occidentale. Per il suo colore dorato è utilizzata anche come colorante naturale. Essa è infatti uno degli ingredienti principali della miscela del Curry, ragione per cui conferisce il caratteristico colore ambrato.

Usi: possiamo usarla per dare un tocco orientale e per insaporire numerose pietanze, insalate, antipasti, primi e secondi piatti a base di carne o pesce. È deliziosa su legumi, verdure, cereali e, vi stupirete, negli impasti dei biscotti e yogurt.

Curry

Caratteristiche: è una miscela di spezie originaria dell’india. Nello specifico viene realizzato combinando pepe nero, cumino, coriandolo, cannella, curcuma, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, fieno greco e peperoncino. Il gusto della miscela è piuttosto piccante, ma varia nell’intensità a seconda delle differenti composizioni.

Usi: sono molte le ricette gustose che si possono creare, la più famosa è senza dubbio quella del pollo al curry. Può essere anche usato per condire numerosi piatti a base di carne bianca, come pollo o tacchino, ma anche zuppe di verdure o legumi.

Dove acquistarle a Trieste