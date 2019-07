La Moringa Oleifera, proprietà e benefici di un albero miracoloso

La Moringa Oleifera, conosciuta anche come albero del rafano, è una pianta appartenente alla famiglia Moringaceae, diffusa in buona parte della fascia tropicale ed equatoriale del pianeta. Del genere Moringa si conoscono 13 specie, ma probabilmente ne esistono altre non ancora identificate. Si tratta di un piccolo albero che cresce in Asia, soprattutto nell’area dell’Himalaya, Africa e Sud America. Conosciuta in tutto il mondo per le sue grandi proprietà nutritive, le sue foglie e le sue radici sono considerate “miracolose” e utilizzate fin dal passato come rimedio naturale per prevenire malattie come il diabete, malattie cardiache, anemia, artrite, affezioni respiratorie e disordini digestivi. Le sue virtù benefiche gli hanno assicurato sin dall'antichità grande fama come potente rimedio naturale, tanto da essere sfruttate nell'Ayurveda (medicina tradizionale dell'India) per le loro qualità medicinali.

Componenti e consumi

Della Moringa è possibile consumare tutte le parti, dai semi, alle radici, ai fiori; ma in realtà le sue proprietà migliori sono racchiuse nelle foglie essiccate o nella radice lasciata essiccare. Infatti, solitamente in erboristeria viene venduta in polvere o in capsule. Le sue componenti principali sono:

vitamina A, B1, B2, B3, C;

ferro;

calcio;

potassio;

fosforo;

zinco;

magnesio.

Proprietà e benefici

La Moringa ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie che hanno la capacità di combattere la proliferazione dei radicali liberi, inibire l’ossidazione di lipidi, proteine e cellule del DNA, responsabili della degradazione cellulare.

Essa è ricca di Omega 3-6-9 , dei grassi molto importanti per la salubrità dell'organismo. Infatti, sostengono il funzionamento del cuore del cervello e del sistema nervoso.

Rafforza il sistema immunitario e combatte i microrganismi patogeni perchè aiuta l’organismo nella lotta contro virus, batteri e altri patogeni.I suoi principi attivi hanno anche effetto contro i microrganismi, e viene utilizzata in caso di raffreddore e febbre o per disinfettare acqua, ferite.

La Moringa aiuta la pressione e il controllo della glicemia , mantiene la pressione ai giusti livelli evitando l’ipertensione ed è efficace nella prevenzione del diabete. Contiene acido clorogenico utile per tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue e per permettere alle cellule di trattenere o rilasciare le quantità di zucchero necessarie.

C'è chi la utilizza per la sua capacità di ottimizzare il metabolismo corporeo con il vantaggio di facilitare la perdita di peso. È in grado anche di aiutare la digestione, in questo caso va assunta dopo i pasti.

L'assunzione di Moringa comporta nel tempo un aumento delle energie. Per la presenza dell'elevato numero di vitamine, sali minerali di cui è composta, risulta essere un ottimo integratore contro la spossatezza ed è assolutamente priva di caffeina dunque non irrita il sistema nervoso.

Grazie alla presenza della vitamina E e di altre sostanze antiossidanti, la Moringa è un rimedio efficace per la pelle secca e contro le macchie dell'epidermide. In più, regolando il sistema ormonale, è efficace anche contro l’acne.

