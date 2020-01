Frutta di stagione: come orientarsi mese per mese, la lista completa

Oggi risulta abbastanza difficile saper riconoscere tutta la frutta di stagione, in quanto in qualsiasi supermercato è possibile trovare in vendita tutto l'anno quasi tutte le varietà. In realtà, ogni frutto ha la propria stagionalità ed è importante rispettarla. Utile per uno stile di vita corretto, un'alimentazione sana e per il benessere del nostro organismo, mangiare la frutta di stagione fa particolarmente bene ed, inoltre, ci aiuta anche a tenere sotto controllo la spesa sul piano economico. Infatti, la frutta primaticcia o tardiva è più costosa, di qualità inferiore e con bassi principi nutrizionali rispetto alla frutta di stagione. Se non sapete bene come orientarvi, ecco a voi la lista mese per mese per iniziare l'anno con il piede giusto.

Gennaio

Febbraio

Arancia;

mandarino;

mandarancio;

pera;

kiwi;

mela.

Marzo

Pera;

arancia;

mandarino;

kiwi;

mela;

pompelmo.

Aprile

Fragola;

arancia;

mandarino;

kiwi;

pera;

mela;

pompelmo.

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Fragola;

kiwi;

pera;

nespola;

prugna;

melone;

pesca;

albicocca;

anguria;

fichi;

more.

Settembre

Prugna;

melone;

albicocca;

pesca;

more;

fichi;

fichi d’india;

anguria;

melagrana;

lamponi;

pera;

uva.

Ottobre

Pera;

mela;

uva;

kiwi;

prugna;

fichi;

cachi.

Novembre

Pera;

uva;

kiwi;

fichi d’india;

mela;

melagrana;

cachi.

Dicembre