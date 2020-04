Mangia sano: le proprietà e 7 benefici del kiwi

Mantiene l’equilibrio alcalino: il kiwi è ricco di minerali che vanno a bilanciare l’acidità nella nostra alimentazione. I cibi alcalini sono necessari per mantenere l’organismo sano, in modo da combattere la natura altamente acida del cibo consumato.

Migliora la vista: il kiwi è efficace per garantire agli occhi una buona vista. Contiene, infatti, carotene e vitamina C che protegge dai radicali liberi e dallo stress ossidativo.

Rinforza il sistema immunitario: nonostante sia un frutto molto piccolo, è un vero concentrato di antiossidanti . Ricco di vitamina C, D, B6, B12, K, zinco, acido folico, fibre e altre sostanze nutritive, è un alimento perfetto per stimolare il sistema immunitario e prevenire raffreddori e malattie.

Regola la pressione sanguigna: il kiwi è una ricca fonte di potassio, che svolge un ruolo importante per le cellule del corpo, mantenendo gli elettroliti in equilibrio. Questo si ripercuote positivamente sulla frequenza cardiaca e sulla pressione del sangue.

Rende luminosa la pelle: come abbiamo detto, il kiwi è ricchissimo di vitamine e minerali, come potassio, calcio, ferro e magnesio, oltre a varie vitamine del gruppo B. Questa combinazione è perfetta per una pelle sana e per una buona circolazione sanguigna.