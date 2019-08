Pomodori secchi, proprietà benefiche e preparazione in casa

I pomodori secchi sono un concentrato di elementi preziosi per la salute. Prima di passare in rassegna le numerose proprietà di questo alimento, è importante ricordare che deve essere consumato con moderazione soprattutto se si ha una predisposizione all’acidità di stomaco.

Preparazione

I pomodori secchi possono essere preparati lasciando essiccare l’ortaggio fresco al sole o in forno, una procedura semplice che consente di ottenere una risorsa caratterizzata da notevoli qualità nutrizionali, nonché da proprietà benefiche per la salute. Sono sostanzialmente pomodori privi di acqua e decisamente molto saporiti. Il processo di essiccazione non comporta una perdita di vitamine e sali minerali.

Il sale

Il sale è un ingrediente fondamentale nella preparazione dei pomodori secchi, sia artigianali sia confezionati. Per eliminare il sale in eccesso è sufficiente far bollire pochi minuti i pomodori in acqua non salata, sciacquandoli poi sotto l’acqua corrente. L’operazione può essere ripetuta alcune volte a seconda delle preferenze. Più in generale, si consiglia di reidratare i pomodori essiccati sbollentandoli per pochi minuti prima di utilizzarli nella preparazione di salse o altre pietanze.

Proprietà

Ricchi di vitamina C e licopene, si caratterizzano per un benefico apporto di antiossidanti naturali, indispensabili per limitare i danni provocati dai radicali liberi e il conseguente invecchiamento cellulare. Il licopene, in particolare, è utile per la salute delle ossa, tanto che una sua carenza può predisporre all’osteoporosi. Contenuta soprattutto nella buccia dei pomodori, questa sostanza è nota anche per la sua capacità di prevenire la formazione di colesterolo, soprattutto grazie all’azione combinata con la vitamina C. Notevoli sono anche le proprietà diuretiche di questo alimento, che rappresenta un serbatoio di zinco, selenio, rame e fosforo.

Come inserire i pomodori secchi nella dieta

Il consumo di pomodori secchi, ipocalorici e poveri di grassi, è molto indicato durante la dieta mirata alla perdita di peso, tuttavia i benefici maggiori per la bellezza del corpo si ottengono inserendoli nell’alimentazione anche al termine del dimagrimento. La presenza di provitamina A, infatti, aiuta a tonificare i tessuti, preservare l’elasticità cutanea e ridurre la comparsa di antiestetiche smagliature, proprio come conseguenza della perdita di chili in eccesso. Grazie al potassio, inoltre, la capacità di contrastare la ritenzione idrica è notevole. Gli effetti positivi non mancano anche per quanto concerne il metabolismo, infatti mangiare pomodori secchi aiuta a bruciare calorie e a trasformare in energia quanto consumato durante l’arco della giornata.

