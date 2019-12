Frutta di stagione, proprietà e benefici dell'arancia

L'arancio è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutacee. Un albero che può arrivare fino a 12 metri, e che presenta delle foglie allungate e dei piccoli fiori bianchi. I germogli sono sempre verdi. I suoi futti, le arance, sono rotondi e di un vivace e caratteristico colore arancione.

Origini e varietà

Originario della Cina e del sud-est asiatico, questo frutto invernale sarebbe stato importato in Europa solo nel XVI secolo da marinai portoghesi. Esistono diverse varietà di arance, quelle solitamente utilizzate in cucina sono le arance dolci, diverse dalle arance amare, ed anche delle arance rosse di Sicilia, dalla caratteristica polpa di colore rosso.

Usi in cucina

Questo è il periodo ideale per consumare questo delizioso frutto di stagione. Uno degli agrumi preferiti sia per il suo gusto, sia per i molteplici usi che se ne possono fare in cucina. Oltre ad essere mangiato come frutto fresco, l'arancia è ideale da essiccare, da mangiare come frutta candita, per preparare delle buonissime spremute, sane e genuine, dolci di ogni genere, come ad esempio la bavarese agli agrumi, marmellate e tanto altro ancora.

Proprietà nutrizionali

Le arance sono ottime alleate del peso forma, il 90% circa della loro consistenza, infatti, è composta da acqua, cui poi si aggiungono fruttosio, sali minerali, vitamine C, B e P, acido citrico e fibre. Ad esempio, le arance rosse contengono calcio, fosforo, potassio, ferro, selenio.

Benefici

Sono molteplici i benefici che quest'agrume apporta al nostro organismo. Tra questi ricordiamo, ad esempio, che l'acido citrico contenuto nella arance, una volta nell'organismo, abbassa il pH, cioè l'acidità, migliora i processi digestivi e aiuta a ridurre la glicemia. Inoltre, è un'ottima fonte di antiossidanti, utili a contrastare l'invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi; contribuiscono a rendere più forte il sistema immunitario e più attivo il metabolismo. La loro ricchezza di fibre aiuta ad alleviare la stipsi, e stimola l’apparato digerente. Avete presente la parte bianca di questo frutto? È proprio essa ad essere ricca di fibre, queste sostanze regolano l'assorbimento degli zuccheri, dei grassi e delle proteine, e favoriscono il transito intestinale. Ricordiamo, anche, che le arance sono ricche di carotenoidi, delle sostanze che contribuiscono a proteggere gli occhi e la vista. Le arance sono benefiche per il cervello e migliorano le capacità cognitive, aiutano a prevenire influenze stagionali, proteggono i reni, abbassano il colesterolo e sono benefiche per il cuore e la circolazione. Insomma, un vero e proprio toccasana per il nostro benessere.

