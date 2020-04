Sistema immunitario: 6 antibiotici naturali nascosti in cucina

Un’alimentazione sana e corretta può fornirci tutto il nutrimento e il benessere di cui il nostro organismo ha bisogno. Una selezione attenta di ciò che finisce sulla nostra tavola, infatti, ci aiuta a combattere malanni e infezioni, rafforzando le nostre difese immunitarie. Anticamente, molto prima che gli antibiotici entrassero nelle nostre case, la salute passava inevitabilmente attraverso erbe e piante. Scopriamo dunque 6 efficaci rimedi naturali immancabili nella nostra dispensa e che possono aiutarci a vivere bene.

Il miele

Il miele era già famosissimo e molto apprezzato nell’antica Roma, veniva utilizzato per curare le ferite e prevenire le infezioni. Considerato uno dei migliori antibiotici naturali, antimicrobici e antinfiammatori, nel miele è presente un enzima che rilascia perossido di idrogeno. Questo processo aiuta il corpo a combattere le infezioni e impedisce la crescita dei batteri. Lenitivo per il sistema digestivo, il miele, inoltre, elimina le tossine dal sangue e regola l’efficienza del nostro fegato.

L'aceto di mele

Se assunto in piccole quantità, l’aceto di mele protegge il nostro corpo con un’azione antibiotica e antisettica, naturalmente alcalinizzante per il sistema immunitario, questo prodotto è un prezioso alleato contro il colesterolo e il rischio di cancro.

L'origano

Anche l'origano è uno di quei rimedi conosciuti da centinaia di anni. In particolare, l’olio ricavato da questa pianta è considerato anti-microbico, antibatterico, anti-parassitario, anti-virale e anti-fungino. Può essere usato per migliorare problemi respiratori, disturbi digestivi, ma anche contro il comune raffreddore. Ricco di antiossidanti come fenoli e flavonoidi, rafforza anche il sistema immunitario.

L'aglio

Questa pianta della famiglia delle bulbose è antibiotica, anti-infiammatoria, anti-virale, anti-parassitaria, anti-fungina, e antiossidante. Inoltre, contribuisce a combattere i radicali liberi. L’aglio contiene anche vitamine, nutrienti e minerali che sono benefichi per il benessere totale del corpo.

Il cavolo

Grazie ai composti e ai microelementi contenuti al suo interno, il cavolo è molto utile per ricostituire le riserve minerali dell’organismo. Ma benefica per noi è soprattutto la sua funzione regolatrice del transito intestinale, utile a prevenire molte forme tumorali.

I fermenti

Questi piccoli microrganismi lavorano per aumentare e preservare la flora benefica che si trova nel nostro intestino. La scienza ha dimostrato che un intestino equilibrato è una delle chiavi per il benessere generale e per un migliore stile di vita. Sono ricchi di questi elementi i crauti, i cetrioli crudi, lo yogurt probiotico ecc.