Fame nervosa, le strategie per rimediare e avere il giusto rapporto con l'alimentazione

La fame nervosa è un atteggiamento psichico compulsivo che comporta il consumo smisurato di cibo a causa di tensioni e emozioni sulle quali non abbiamo controllo, queste - provocando ansia e sensazioni spesso negative - vengono colmate dal cibo. Gli studi scientifici in merito indicano che lo stress genera il rilascio di cortisolo che aumenta l’appetito verso cibi grassi e dolci, perché in grado di ridurre la percezione dello stress.

Come si manifesta

Scatenata da uno squilibrio emotivo, la fame nervosa è una strategia utilizzata per fare fronte a eventi emotivamente stressanti, mangiare è visto come l'unico rimedio per allontanare la tristezza o l'irrequietudine, ma innesca un’alterazione comportamentale dannosa, in poche parole il cibo diventa l'unica consolazione possibile.

Rimedi

L'unico rimedio a questo problema è prendere coscienza di ciò che sta accadendo al nostro corpo e riflettere sul rapporto che abbiamo con l'alimentazione. Esistono poi delle strategie utili ad allontanare questa cattiva abitudine: