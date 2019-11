Sirt, la dieta del gene magro che ha conquistato i vip

Volete perdere peso ma allo stesso tempo non sottoporvi a diete estremamente drastiche? Oggi vi parliamo della dieta Sirt, anche conosciuta come dieta del gene magro, un regime alimentare poco privativo che sta spopolando tra le celebrità internazionali. Grazie a questa dieta è possibile ottenere grandi risultati con un minimo sforzo, e viene assicurata una perdita di peso di ben 3,5 Kg a settimana. A rendere nota questa dieta ci hanno pensato molti noti sportivi inglesi, come il campione olimpico di vela Ben Ainslie, il pugile Anthony Ogogo, e star come la modella Jodie Kidd, la chef Lorraine Pascale e la cantante Adele. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Come funziona la dieta Sirt

Il principio della dieta Sirt è mangiare dei cibi adatti a stimolare il metabolismo e soprattutto attivare una famiglia di geni, chiamati appunto sirtuine, che influiscono positivamente sulla capacità del corpo di bruciare i grassi. A studiare gli effetti delle sirtuine sul fisico e creare la dieta del gene magro sono stati due nutrizionisti, Aidan Goggins e Glenn Matten. La coppia di medici ha anche scritto un libro su di essa: "Sirt la dieta del gene magro".

Gli alimenti che attivano le sirtuine

Gli alimenti che attivano le sirtuine sono moltissimi. Eccone qui alcuni:

Peperoncino thailandese ;

cioccolato fondente con 85% di cacao e privo di alcali;

noci ;

fragole ;

caffè ;

tè verde ;

vino rosso.

Le fasi della dieta

La dieta del gene magro si divide in due fasi, quella del dimagrimento e quella del mantenimento. La prima fase dura 7 giorni e viene richiesto di abbassare l'apporto calorico a meno di 1000 calorie per i primi 3 giorni, passando a 1500 calorie in quelli successivi. In questo periodo i pasti sono più liquidi che solidi. Più facile da seguire la seconda fase, che dura 2 settimane, che non mette limitazioni a livello calorico, ma suggerisce quali cibi Sirt assumere.

Ricordiamo comunque che la dieta perfetta è quella costruita su misura da un nutrizionista e per ogni singola esigenza. I regimi alimentari universali possono, infatti, dare qualche suggerimento utile, ma per non correre rischi per la salute, è sempre bene affidarsi all'esperienza di un professionista.