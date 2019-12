Onde morbide e voluminose, le acconciature per svegliarsi al mattino con una piega perfetta

Svegliarsi con i capelli in ordine è il sogno di molti, ma oltre ad essere difficile, al mattino si ha poco tempo da dedicare alla messa in piega. Ma esiste un trucco per svegliarsi con una chioma perfetta e riuscire ad avere capelli mossi e in piega senza piastra e senza sforzo, basta semplicemente occuparsi dello styling durante la notte. Ecco allora alcuni piccoli accorgimenti e le acconciature migliori da fare prima di andare a dormire per svegliarti con una chioma effetto wow.

Scegli una federa di seta

Il primo passo per evitare sgradite sorprese al mattino è quello di usare una federa di seta durante la notte, la superficie liscia della seta, infatti, riduce l'attrito ed evita che i capelli di annodino o si spezzino, oltre a mantenere intatta la piega.

Sfrutta la notte per curare i capelli

La notte è il momento ideale per lasciare agire una maschera per 7-8 ore di fila e regalare una sferzata di energia alla tua chioma, applica una maschera specifica per i tuoi capelli prima di andare a letto e lasciala agire fino alla doccia della mattina.

Scegli un pettine a denti larghi

Un soluzione semplice per evitare di avere capelli crespi e scompigliati la mattina è usare un pettine in legno dai denti larghi, o una spazzola con setole miste, inizia con brevi spazzolate alle punte e poi procedi verso la metà della lunghezza dei capelli, così che i nodi non vengano semplicemente spinti verso il basso.

I cari vecchi bigodini

Ami i bigodini? Per sfruttare la notte e svegliarti con onde perfette, ricordati di scegliere quelli in spugna morbidissimi, in modo da non disturbare il tuo sonno. Dividi i capelli in ciocche di modeste dimensioni, avvolgile attorno ai bigodini e vai a letto, al mattino li puoi togliere in pochissimo e tempo e basterà una spazzolata per avere una piega perfetta.

Prova lo shampoo secco

Per dare una bella ravvivata a capelli piatti senza forma, agisci sulle radici con uno shampoo secco, opta per uno spray volumizzante spruzzato alla base dei capelli, da utilizzare quando sono asciutti, per ottenere più volume e pienezza.

Le acconciature migliori da fare prima di andare a dormire