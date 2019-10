Gli agrumi, perfetti alleati per la bellezza della nostra pelle

Sapevate che gli agrumi sono ottimi alleati per la bellezza e la salute della cute? Con le loro proprietà, aiutano la pelle a rimanere giovane e luminosa. Se vogliamo mantenere la nostra pelle tonica, idratata ed elastica, arance, limoni e pompelmi sono dei veri e propri toccasana. Scopriamone tutti i benefici.

Proprietà

Gli agrumi sono ricchi di vitamina C, essa garantisce 2 azioni benefiche fondamentali per la salute e la bellezza:

contrasta i radicali liberi , contrastando l’invecchiamento dell’organismo e della pelle.

È coinvolta nella sintesi del collagene , una proteina che rappresenta il 70% delle proteine della pelle. Il collagene è molto importante perché sostiene l’intera struttura cutanea. Con l’invecchiamento, la quantità e la qualità di collagene naturale si modifica, permettendo la formazione di rughe, la perdita di tono e di elasticità.

gli agrumi sono ricchissimi di acqua, contribuiscono, quindi, a mantenere idratata la pelle.

Benefici

La vitamina C si trova soprattutto nella buccia, essa ha anche altre proprietà che vanno a beneficio della pelle, tra cui:

regola la produzione di collagene ed elastina ;

protegge il microcircolo , particolarmente utile quando, con l’invecchiamento, aumenta la fragilità capillare;

inoltre, è importante nella regolazione della sintesi della melanina.

Esiste anche un’altra sostanza “miracolosa” contenuta negli agrumi, che si chiama esperidina, in grado di ridurre le micro infiammazioni croniche che provocano l’invecchiamento.

I limoni

Il limone è un tonificante ed elasticizzante naturale per la pelle. Inoltre, le creme a base di limone riducono le smagliature e la cellulite. Se assunto sotto forma di spremuta ha un effetto depurativo ed elimina i gonfiori. Inoltre, viene utilizzato anche per gli scrub, infatti, grazie alla sua azione levigante elimina le cellule morte, rimuovendo anche le impurità dal viso come i punti neri, soprattutto in caso di pelle grassa.

Maschera fai da te

Se non hai tempo di andare dall’estetista puoi preparare una maschera di bellezza utilizzando le arance che ha in casa. È semplicissimo, ti basta mischiare il succo di un’arancia con un vasetto di yogurt e un cucchiaino di farina. Applica il composto sul viso e lascialo agire per circa 10 minuti, la pelle diventerà luminosa più che mai.