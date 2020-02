Borse sotto gli occhi, cause e rimedi naturali

Le borse sotto gli occhi sono un fastidioso inestetismo che può essere derivato da diverse cause. Solitamente, può comparire come un effetto naturale dovuto all'invecchiamento, ma queste possono essere causate anche da altri fattori che dipendono soprattutto da cattive abitudini: come la carenza di sonno, un'alimentazione scorretta, la ritenzione idrica e così via. Anche avere determinate allergie può comportare la comparsa di borse sotto gli occhi. Avere le borse sotto gli occhi fa sembrare perennemente stanchi, anche se è possibile ricorrere a delle soluzioni cosmetiche per cercare di coprirle, come ad esempio l'uso del correttore, l'ideale sarebbe eliminarle del tutto, o almeno attenuarle. Ecco a questo proposito alcuni rimedi naturali utili a combatterle.

Cetriolo

Mettere delle fette di cetriolo sugli occhi può servire ad attenuare il gonfiore. Il pregio dei cetrioli è di avere la forma, la dimensione e la consistenza perfetta per trattare le borse sotto gli occhi, la cosa importante, però, è averlo tenuto in frigorifero, perché la sua efficacia dipende soprattutto da quanto quest'ultimo è freddo. Tenete le fettine di cetriolo sugli occhi per almeno 15 minuti.

Bustine di tè, tisane e camomilla

In alternativa, inumidite un paio di bustine di tè e mettetele in frigorifero prima di appoggiarle sugli occhi per qualche minuto. I tannini contenuti nel tè possono servire ad alleviare le borse. Ancora più efficaci sono le bustine di camomilla o di tisana alla menta per sfruttarne le proprietà lenitive e aromatiche. Se volete optare per un metodo più pratico, invece di poggiare direttamente le bustine sugli occhi, potete preparare la vostra camomilla, farla raffreddare e bagnare con essa del cotone da applicare poi sulle borse per 15 minuti.

Cucchiaini freddi

Anche i cucchiaini freddi hanno una buona efficacia. Lasciate due cucchiaini nel congelatore durante la notte, poi posizionateli sugli occhi per 10-15 minuti.

Albume d’uovo

L'applicazione dell'albume d'uovo ha un effetto stirante. Montate a neve un albume e applicatelo intorno agli occhi picchiettando con i polpastrelli e lasciate agire per 10 minuti. Infine, risciacquate con acqua tiepida.