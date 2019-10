La calendula, ottimo rimedio naturale per le irritazioni

La calendula è un genere di pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, originaria dell'Europa, Nord Africa e Medio oriente. Nello specifico si tratta di un fiore molto simile ad una margherita ma di color arancio, ed è una di una delle piante mediche più conosciute e apprezzate per le sue strepitose virtù curative.

Curisoità

Dalle origini antichissime, collegata ai miti e alle leggende greche, soprattutto quelle riguardanti le pene d'amore, la calendula è legata alla leggenda di Afrodite che, piangendo la morte dell’amato Adone, pianse lacrime che, toccando terra, si trasformarono in questi fiori.

Proprietà e benefici

Se assunta come tisana, tintura, olio, impacco o come sciroppo, la calendula rappresenta un ottimo rimedio naturale contro svariate problematiche:

viene utilizzata dalle donne per regolarizzare il ciclo mestruale ;

contribuisce a combattere la cistite e a placare le ulcere gastriche ;

migliora le ulcere duodenali ed è efficace contro la colite;

stimola la circolazione sanguigna, allevia l'anemia.

Grazie al suo elevato contenuto di flavonoidi, è una pianta dalle proprietà antisettiche e disinfettanti. Può curare infiammazioni della bocca, della gola, faringiti, tonsilliti, afte, stomatiti o gengiviti. I suoi carotenoidi sono efficaci antiossidanti e favoriscono la salute della pelle, questa pianta, infatti, è anche un valido aiuto contro la cute irritata e infiammata, grazie alle sue proprietà emollienti e riequilibranti.

Decotto di calendula per la pelle

Fra i rimedi naturali migliori contro la pelle irritata a causa di punture di insetti, scottature da sole, brufoli e dermatiti, il decotto di calendula, una bevanda dal gusto delicato, è una soluzione che dona un piacevole sollievo da prurito e arrossamento. Per prepararlo è necessario procurarsi dei fiori essiccati della pianta, che possiamo trovare in qualsiasi erboristeria.

Ingredienti

3 cucchiai di fiori essiccati di calendula;

1/2 litro d'acqua.

Preparazione

Versiamo in una pentola i fiori di calendula e copriamo con l'acqua, poi mettiamo a bollire il tutto a fuoco medio. Quando l'acqua sobbolle, abbassiamo la fiamma e lasciamo andare per una decina di minuti. Dopo di che spegniamo, copriamo e facciamo infondere per altri 10-15 minuti. Filtriamo il liquido e lasciamolo raffreddare completamente prima di adoperare. L'ideale è travasare il nostro decotto di calendula in un contenitore di vetro, da riporre in frigo. Al momento di adoperare, versiamo la giusta quantità di prodotto su salviette di cotone pulite o garze, che applicheremo sulle zone del corpo infiammate da trattare.

Erboristerie a Trieste